Все в дыму, взрывы и драка: В Киеве нацисты атаковали офис Медведчука

23.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Возле киевского офиса главы партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука раздался взрыв, задержаны двое праворадикалов.

Об этом сообщают украинские СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По словам прохожих, были слышны националистические лозунги, а затем прогремел взрыв. Полиция смогла задержать двух активистов, остальные – скрылись», – говорят на странице ресурса «Kyiv LIVE».

Кроме того, в Telegram-канале «Pavlovsky news» утверждают, что перед взрывом была потасовка между националистами и полицией. На видео можно рассмотреть бегущих людей и дымящие шашки.

Отметим, что сегодня акцию под офисом «ОПЗЖ» проводят радикалы неонацистской партии «Нацкорпус». Они вышли с требованиями к СБУ и Минюсту начать производство против руководителей политсилы по факту якобы совершения партией государственной измены.

Митингующие распространяли листовки «ОПЗЖ – пособники врага» и «Оппозиционная платформа против жизни». Радикалов в частности не устраивают «визиты лидеров ОПЗЖ на переговоры с руководством РФ в Москву и Санкт-Петербурга во время войны».