На канале Медведчука утверждают, что русские придумывают страшилки про Львов

05.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Истории о том, что во Львове отказывают в обслуживании русскоязычных – это якобы не отвечающий действительности «советский стереотип».

Об этом в эфире телеканала 112, который считается подконтрольным одному из лидеров партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку, заявил уроженец Львова, украинский артист Гарик Кричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Кричевский ответил на слова телеведущего, выходца из Западной Украины Петра Маги о том, что во Львове, ущемляют права русскоязычных.

«У меня есть один стереотип, который у меня вот здесь вот (проводит ладонью по горлу, – авт.) всегда. Когда говорят: «Ну, мы были у вас Во Львове, попросили хлеба на русском языке». Все, я уже знаю, что будут говорить дальше: «Мы обратились на русском языке и нам отказали».

Я, когда это слышу. Ты рос там, абсолютно русскоязычная среда, правда? Вокруг разговаривали на русском языке. И во Львове, слушай, Гоша Куценко вышел из Львова, Ярмольник вышел из Львова, и когда я читаю интервью Ярмольника о том, что где-то «черного» студента разорвали между двумя березами… Я думаю, что он и бухнул, и покурил, и еще и нюхнул, понимаешь. Когда такие страшилки придумывают, зачем?», – заявил Мага.

«Я удивляюсь – это придумывали еще со времен Советского Союза. Я рос в этом городе, и вот, мы приезжаем на море в Крым, и там какие-то ребята, допустим, из Тулы. И они начинают: «Львов, а где у вас там автоматы, а где у вас то». А я думаю, какие автоматы, о чем они говорят? Этот какой-то стереотип, он присутствовал, и я тоже сейчас очень удивляюсь, когда мне часто задают вопросы: «А можно поехать во Львов?», «А я не знаю украинский, там нормально все будет?». Я говорю: «Ребята, вы с какой планеты прилетели?», – ответил Кричевский.

Ранее одиозный львовский телеведущий Остап Дроздов заявил, что украинцы должны перестать пользоваться русским языком, чтобы не быть «соотечественниками» россиянам.

Также он рассказал, как издевался над русскоязычными туристами во Львове, отправляя их в другой конец города на просьбы показать дорогу в центр.