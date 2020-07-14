Одиозный русофоб-галичанин: Отомстим русским, перейдем на «мову»

14.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинцы должны перестать пользоваться русским языком, чтобы не быть «соотвечественниками» россиянам.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, перестав говорить по-русски, украинцы отомстят «врагу».

«Путин соотечественниками на государственном уровне называет, и это в федеральном законе еще 1199 года, еще до Путина Россия приняла федеральный закон, которым определяет термин соотечественника – носителя русского языка. Они на государственном уровне, Кремль, считает – каждый человек как носитель русского языка является соотечественником. Он может быть украинцем, латышом, молдаванином, но если он русифицирован, если он русскоязычный, он «наш соотечественник».

Теперь возвращаем этот вопрос к нашим согражданам – независимо от того, как вы себя считаете, уважаемые друзья, вы можете себя считать вообще украинскими патриотами, русскоязычными, но Путин вас считает своими соотечественниками и даже если вы с этим не соглашаетесь, ему это до фени. Он вас такими считает. Так, может быть, со зла к своему врагу, который убивает ваших побратимов, вы самим себе поставите вопрос не подыгрывать ему в части ношения русского языка как соотечественника? Ну когда-то вы проснетесь или нет?», – заявил Дроздов.