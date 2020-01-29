29.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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На канале Порошенко паника: «Мы бессильны! Маятник качнулся в сторону РФ»


Европейские депутаты в ПАСЕ больше не хотят противодействовать России и защищать украинские интересы.

Об этом в эфире принадлежащего экс-президенту Украины Петру Порошенко «5 канала» заявил член ПАСЕ от пропорошенковской партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы пытаемся сделать то, что можем, хотя я должен констатировать, что в целом настроения в ПАСЕ сложные, маятник качнулся в сторону Российской Федерации. Я думаю, что не последним образом это зависит от позиции украинской власти. Они же видят, что украинская власть хочет договариваться любой ценой, так почему европейцы должны быть более святые, чем Папа Римский, должны быть более последовательными и жесткими, чем Украина. Они не будут и это создает нам проблемы», – заявил Гончаренко.

Ранее Гончаренко отметился рядом цирковых выходок в отношении представителей Российской Федерации в ПАСЕ.

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