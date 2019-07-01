На канале Порошенко прошла выемка документов по делу об отмывании средств через оффшор

01.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В помещении связанного с Петром Порошенко украинского телеканала Прямой сегодня прошла санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил украинский юрист Андрей Портнов- инициатор уголовного дела по данным фактам.

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Похже факт обысков подтвержило киевское издание Вести со ссылкой на свои источники.

“Следователи Государственного бюро расследований сегодня, 1 июля, закончат составление протокола относительно выемки документов телеканала “Прямой”, – цитирует издание свой источник в прокуратуре.

Ранее СМИ публиковали документ, из которого следует, что ГБР рассматривает возможность ареста активов и имущества Петра Порошенко и связанных с ним лиц. Причина – три уголовных производства против экс-президента, два из которых касаются возможного отмывания гарантом денег, полученных преступным путем, в том числе при покупке канала “Прямой”.

В ГБР заподозрили, что приобретение Петром Порошенко “Прямого” было связано с отмыванием денег. “19 июня судья Печерского райсуда удовлетворил ходатайство о выемке документов. Следователи ГБР в тридцатидневный срок должны были осуществить выемку документов. На днях они посетили телеканал, изъяли необходимые документы. Сегодня до конца вечера будет составлен соответствующий протокол”, – отметил собеседник издания.

“Предоставить следователю… и прокурорам в уголовном производстве… временный доступ к документам с возможностью изъятия их оригиналов, которые находятся во владении Печерской районной в г.Киеве администрации… учредительных и регистрационных документов ООО “Телеканал “Прямой… доверенностей, писем, заявлений и другой корреспонденции, которая поступала от ООО в Подольскую районную администрацию”, – говорится в определении суда. В документе значится, что в случае отсутствия оригиналов, которые подлежат выемке, “предоставить для проведения выемки надлежащим образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов”, – заявили в прокуратуре.

На самом телеканале Прямой попытались скрыть факт обыска и выемки документов. “”Мы ничего не слышали об этом, работаем спокойно, так же, как и работали. Не видели, чтобы кто-то приходил и что-то изымал”, – сообщили на телеканале.

Вместе с тем, сегодня в телеграм-канале “Прямого” появилось странное сообщение со ссылкой на политтехнолога Порошенко Тараса Березовца, который ведет ток-шоу на канале. В сообщении говорится, что “приезжали в “Парус” (бизнес-центр в Киеве, где находится офис канала, – Ред.) представители ГБР, к ним спустился юрист “Прямого” и отдал бухгалтерские документы, которые и так есть в налоговой.” Тем самым Березовец фактически подтверждает факт выемки документов.

“Надо чаще заходить к своему так называемому владельцу Макеенко, которого Порошенко назначил владеть этим телеканалом. Он подтвердил”, – ехидно прокомментировал в своем телеграм-канале Андрей Портнов конфуз сотрудников телеканала Порошенко, попытавшихся скрыть факт следственныъ действий.