На канале «Россия 1» объяснили, почему у них столько ковтунов и трюханов

01.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина является братским для России государством, а потому обсуждение украинской проблематики на российском ТВ представляет интерес для зрителей.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Россия-Украина» заявила ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева, отвечая на вопрос, почему в ее передачах так много Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, Украина – это наш братский народ и соседнее государство. Оно традиционно и исторически должно быть дружественно нам, и мы любим этих людей. У нас очень много родственников. Поэтому всё, что сейчас происходит на территории этой страны, просто неприемлемо. Более того, Украина наводнила Россию беженцами, и тоже непонятно, что с этим делать. Нужно решать такие вопросы и этим заниматься, поэтому мы так часто обсуждаем этот вопрос.

И ещё, чтобы он не казался сугубо украинским, ведь это их власть себе на день рождения заказывает торт и этот торт выглядит, как разваленные руины Кремля. Это мы разваливаемся? Нет! Это они не могут жить без нас. И президент Украины в каждом своем выступлении говорит, что Россия – агрессор. Так кто к кому цепляется? В этом смысле, конечно, мы очень много обсуждаем ситуацию в этой стране, ведь она дает очень много информационных поводов. Однако, безусловно, данная тема дает рейтинги, но наши граждане, прежде всего, переживают за эту страну», – пояснила российская телеведущая.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, участник российских ток-шоу Вячеслав Ковтун, представляющийся «украинским политологом», попал на сайт «Миротворец», где украинские националисты при поддержке спецслужб публикуют нелегальное досье на неугодных режиму граждан.