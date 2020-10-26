На Харьковщине битами избили видного нациста

26.10.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Харьковской области двое неизвестных в масках избили битами бывшего министра аграрной политики Украины, экс-депутата Верховной рады от националистической партии «Свобода» Игоря Швайка.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел в городе Люботин, где проживает Швайка.

«Хорошее» начало рабочей недели… Копаешь участок за забором, травка планируешь сеять, останавливается машина, выбегают двое в масках с битами… Голову зашили, поехали в четвёртую больницу.

Спасибо врачам скорой помощи и дежурным Люботинской больницы за вашу работу и службу!» – написал Швайка.

Напомним, ранее было проведено 46 обысков у более чем 100 представителей партии «Национальный корпус» и движения «Азов». Обыски прошли в Харькове, Киеве, Хмельницком, Житомире. Задержано 6 человек, один из которых сотрудник национальной полиции.