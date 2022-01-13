На кинофестивале в Италии покажут фильм «Мрак» о страданиях сербов в Косово

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В рамках 33-кинофестиваля в Триесте (Италия) состоится премьера нового кинофильма сербского режиссера Душана Милича «Мрак».

Фильм рассказывает о погромах сербов в Косово в марте 2004 года.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», показ новой работы Милича назначен на 23 января текущего года. Над 108-минутной лентой трудился совместный творческий коллектив из Сербии, Болгарии, Греции, Италии и Дании. Среди звезд, занятных в ленте, всемирноизвестный серский актер Славко Штимац.

Фильм «Мрак» рассказывает о девочке Милице, которая вместе с матерью и дедушкой живет в постоянном страхе в своем доме в сербском анклаве Косово после исчезновения отца и дяди. Какое-то время сербскую семью охраняет дружелюбно настроенный к ним итальянский контингент KFOR, однако приходит страшное известие о том, что итальянцев переводят в другое место.

Сербский зритель увидит ленту в конце февраля – начале марта. Сербский сценарист и кинорежиссер Душан Милич известен по фильмам «Клубничка в супермаркете», «Буча в Гуче», «Мир велик, а спасение ожидает за углом», Travelator.

Погромы сербов начались 17 марта 2004 года, после того как международным оккупационным полицейским контингентом в реке Ибар были обнаружены тела двух албанских мальчиков – 9 и 12 лет (впоследствии было установлено, что они утонули, не справившись с быстрым течением), в гибели которых местные провокаторы объявили сербов.

Погром продолжался два дня, в ходе него были убиты 19 сербов, стали беженцами – около четырех тысяч, около 900 сербских домов было сожжено, были разрушены 39 храмов и монастырей, в их числе 18 памятников средневековой сербской архитектуры.