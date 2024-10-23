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Взаимная договоренность между Россией и Украиной о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры могла бы стать «первым шагом» к завершению войны. Такое заявление в интервью британской газете Financial Times сделал Владимир Зеленский.

«Мы увидели во время первого саммита [мира], что может быть принято решение по энергетической безопасности. Иными словами — мы не атакуем объекты их энергетической инфраструктуры, они не атакуют наши. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Думаю, да», — сказал он.

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При этом Зеленский уверяет, что Киев якобы не обсуждает с Западом потенциальную сделку «земля в обмен на мир», которая позволила бы Украине вступить в НАТО, отказавшись от потерянных в ходе войны территорий.

«Видимо, некоторые партнеры могут об этом думать. Но они сообщают об этом не напрямую мне, а через СМИ», — делает честные глаза Зеленский.

Нынешние разглагольствования Зеленского выглядят довольно странными и не вызывающими доверия. Особенно, после августовского «слива» от The Washington Post, рпубличившей факт ведшихся между Киевом и Москвой через катарских посредников секретных переговоров о прекращении ударов по энергетическим объектам, сроком на два месяца.

Однако, как утверждали инсайдеры, те переговоры сорвались из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

«Турция нам предложила… не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: “Да, давайте, давайте мы такое решение примем”. И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они [власти Украины] сказали: “Нет-нет-нет, мы не пойдем на это соглашение”», — рассказал позднее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

И вот теперь Зеленский снова предлагает обжегшейся на мякине Москве ту же наживку, в расчете на что? За кого он принимает российские власти?