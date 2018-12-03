На крики Киева не обратили внимания: Прилепин презентовал свою книгу в Словении

03.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на активный протест украинских пропагандистов, российский писатель и экс-замкомбата армии ДНР Захар Прилепин выступил на Словенской книжной ярмарке, где представил свой роман «Обитель».

Гневную статью против участия российского писателя в ярмарке опубликовало на своем сайте украинское отделение международной писательской организации «ПЕН-клуб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Организаторы 34-й словенской книжной ярмарки пригласили к участию в этом почтенном международном мероприятии одиозного гостя – российского писателя Захара Прилепина, автора многочисленных ксенофобских высказываний, участника боевых действий в Донбассе в составе российско-террористических войск. Сам Прилепин не скрывает этой своей деятельности, наоборот – охотно позирует с оружием и раздает фашизоидные интервью российским СМИ, где откровенно призывает к этническим чисткам и физическому истреблению украинцев.

Между тем Словенская книжная ярмарка предложила этому господин часовую встречу с читателями и получасовую автограф-сессию в Любляне, представив его в программе как «русского писателя-классика». Трудно эти действия назвать иначе, как отбеливанием и гламуризацией террориста», – говорится в сообщении.



Также украинские литераторы призвали своих коллег в Словении выступить против визита Захара Прилепина.

«Мы надеемся, наши коллеги из словенского ПЕН-центра выразят свое отношение к этому скандальному событию. Мы ожидаем реакции также от комитета «Писатели за мир» Международного ПЕН, который сейчас возглавляет известный словенский писатель Марьян Строян», – заявили в своем письме президент украинского филиала Николай Рябчук и вице-президент Андрей Курков.

Однако, несмотря на активный протест украинских пропагандистов, писатель и офицер Захар Прилепин успешно посетил ярмарку, где представил изданный в 2015 году роман «Обитель», успевший войти в список самых продаваемых книг в России и завоевавший несколько наград.

При этом обращение украинского «ПЕН-клуба» так и осталось без ответа.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление Захара Прилепина о том, что украинский президент Порошенко может повторить судьбу своего предшественника Януковича.