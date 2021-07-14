На Кубе могут появиться российские военные базы

14.07.2021, Москва, Владимир Гладков

США хотят свергнуть коммунистическую партию на Кубе, чтобы не дать России разместить на острове свои военные базы.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если американские военные базы появятся на Украине, я почти уверен, что начнутся переговоры с Кубой относительно открытия там российских военных баз на . Поэтому американцы хотят успеть разобраться с Кубой до такой ситуации. Если американцы придут на Кубу, они свергнут коммунистический режим, назначат выборы, к власти придут как-то-то люди, которые первым делом бегут к США просить деньги под реформы: «Мы пришли, вы нас поддержите, мы тут всем займёмся», – сказал Шурыгин.

Также эксперт отметил, что десоветизация вернёт Кубу во временна, когда островом правили проамериканские мафиози.

«Эти деньги дадут в долг, и будет контроль того, куда они идут. Естественно, нужно проводить десоветизацию, старых специалистов быть не должно, поэтому они будут завозить людей. А откуда им завозить людей? Из Майами, потому что там все родственники-друзья, и плевать на то, что они были в мафии. Теперь возьми совокупность этих действий, и что мы получим? Мы получим на Кубе тот же бордель, но современный, с хорошим кондиционером и бесплатным Wi–Fi», – заключил Шурыгин.