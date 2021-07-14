14.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, США
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На Кубе могут появиться российские военные базы

США хотят свергнуть коммунистическую партию на Кубе, чтобы не дать России разместить на острове...

США хотят свергнуть коммунистическую партию на Кубе, чтобы не дать России разместить на острове свои военные базы.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если американские военные базы появятся на Украине, я почти уверен, что начнутся переговоры с Кубой относительно открытия там российских военных баз на. Поэтому американцы хотят успеть разобраться с Кубой до такой ситуации. Если американцы придут на Кубу, они свергнут коммунистический режим, назначат выборы, к власти придут как-то-то люди, которые первым делом бегут к США просить деньги под реформы: «Мы пришли, вы нас поддержите, мы тут всем займёмся», – сказал Шурыгин.

Также эксперт отметил, что десоветизация вернёт Кубу во временна, когда островом правили проамериканские мафиози.

«Эти деньги дадут в долг, и будет контроль того, куда они идут. Естественно, нужно проводить десоветизацию, старых специалистов быть не должно, поэтому они будут завозить людей. А откуда им завозить людей? Из Майами, потому что там все родственники-друзья, и плевать на то, что они были в мафии. Теперь возьми совокупность этих действий, и что мы получим? Мы получим на Кубе тот же бордель, но современный, с хорошим кондиционером и бесплатным WiFi», – заключил Шурыгин.



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