Русские ракеты на Кубе станут ответом на вступление Украины в НАТО

Новости Украины

У России есть не один вариант для ответа на потенциальное вступление Украины в Североатлантический альянс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет военный обозреватель Виктор Баранец.

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По его словам, Вашингтон и НАТО понимают, что превращение Украины в 31-го члена НАТО – это та «красная линия», о которой говорил президент РФ Владимир Путин, «перешагнув которую, блок получит адекватную ответку».

«Вариантов много. Вплоть до возвращения военной базы на Кубу, например. Ракетам от Харькова до Москвы лететь всего 7 минут… А новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» летит со скоростью 11 тысяч километров в час. И расстояние от Кубы до США – лишь 180 километров», – напоминает автор.

«А главное – НАТО придется играть с Москвой на поле, которое более привычно (да оно практически «домашнее»!) для русских и чужеродное, «дискомфортное» для американцев и западных европейцев. НАТО уверено, что этого хочет? И знают ли в Вашингтоне и Брюсселе старинную поговорку «Киев – мать городов русских»? Можем и напомнить», – резюмирует Баранец.

Как сообщал «ПолитНавигатор», НАТО продолжит использовать Украину, но без обязательств.

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