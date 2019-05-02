На Куликовом поле появились украинские провокаторы

02.05.2019, Одесса, Татьяна Геращенко

В ходе собрания одесситов перед Домом профсоюзов на Куликовом поле появились провокаторы, один из которых начал публично обвинять в трагедии российские спецслужбы.

Об этом с места событий передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ваших фактически убили спецслужбы ФСБ. Газ кто пускал? Тот же самый газ, который был в Норд-Осте», – шумно доказывал пожилой женщине мужчина в черной кожаной куртке и кепке.

Часть националистов осталась стоять в стороне за полицейским кордоном, на площади находится множество сотрудников СБУ в штатском.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил, что над Куликовым полем летают военные вертолеты, а на место также прибывают медики, в то время как на соседней Греческой площади разгуливают украинские националисты с топором.