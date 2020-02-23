На лидеров боснийских сербов нажаловались в прокуратуру и западным покровителям

23.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Крупнейшая политсила бошняков – Партия Демократического Действия призвала боснийскую прокуратуру «наложить санкции» на руководство Республики Сербской, а также призвала Верховного представителя по БиГ использовать чрезвычайные «боннские» полномочия, чтобы «уволить всех, кто пытается разрушить мир и стабильность».

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы призываем прокуратуру БиГ и главного государственного прокурора Гордану Тадич наложить санкции на всех политических чиновников, которые, участвуют в свержении конституционного строя БиГ и не выполняют решения Конституционного суда БиГ, – говорится в заявлении ПДД. – Терпимость противозаконным действиям также является противозаконным актом».

Со своей стороны парламентская фракция партии намерена поднять вопрос в Палате представителей Парламентской ассамблеи БиГ с требованием возбудить уголовные деле против сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика и президента РС Жельки Цвиянович.

«Мы призываем членов Высшего судебного и прокурорского совета инициировать смещение (президента этого ведомства – ред.) Милана Тегельтия за участие в политическом спектакле, организованном Милорадом Додиком с целью свержения конституционного порядка в БиГ, – заявили представители партии. – Мы будем энергично и решительно реагировать на любую деятельность, которая угрожает территориальной целостности БиГ, всеми правовыми механизмами и средствами. Мы призываем Додика и тех, кто его поддерживает, тщательно подумать над этим».

Также в ПДД заявили, что никогда не примут изменения в структуре Конституционного суда БиГ, прекращение полномочий иностранных судей в этом суде. И приветствовали решение парламента Федерации БиГ (мусульмано-хорватской федерации) отклонить предложение Народной Скупщины РС определить границу между энтитетами.

«Согласно Приложению II к Дейтонскому мирному соглашению, между образованиями нет границы, а существует только линия, которая имеет чисто административное значение, – заявили бошнякские политики. – Мы призываем международных представителей, наконец, принять конкретные меры, чтобы кризис, вызванный Милорадом Додиком, не обострился с непредвиденными последствиями».

Также ПДД призвали Верховного представителя использовать чрезвычайные «боннские» полномочия (иностранный представитель может отменять принятые законы и увольнять избранных чиновников любого уровня) отменить решения Народной Скупщины РС о присуждении наград первому президенту республики, пожизненному узнику Гааги Радовану Караджичу и другим лицам, «осужденным за военные преступления».

Напомним, что руководство и парламент Республики Сербской потребовали прекратить полномочия иностранных судей Конституционного суда РС после того, как те, играя на стороне бошнякского большинства, приняли ряд решений урезающих полномочий энтитета. В чем их поддержали лидеры боснийских хорватов. И выступили с инициативой определить границу между РС и Федерацией, после того как КС признал аграрные земли общественного пользования РС собственностью БиГ.

Партия Демократического Действия была создана в 1990 году в СФРЮ исламистом Алией Изетбиговичем и объединила всех сторонников сепаратистской сецессии БиГ. Нынешним лидером партии является сын Алии – Бакир Изетбегович.

Бакир Изетбегович с активистами ПДД рядом с портретом отца