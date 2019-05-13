На Луганщине обнаружены схроны с краденым оружием ВСУ

13.05.2019, Луганск, Александр Гусар

Комиссия украинской военной прокуратуры за три дня работы обнаружила в одной из бригад ВСУ, находящейся в зоне «ООС», четыре тайника с краденым оружием.

Об этом заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По данным осведомленного источника в штабе 10-й бригады, прибывшая для осуществления контроля комиссия военной прокуратуры только за три дня работы выявила четыре схрона с оружием в районе дислокации 8-го и 109-го батальонов бригады», – сообщил Филипоненко.

По его словам, всего обнаружено 36 автоматов АК-74, 40 гранат РГД-5, более 10 тыс. патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

«По промежуточным итогам продолжающегося расследования задержаны два военнослужащих, причастных к организации схронов. Примечательно, что один из них – заместитель командира батальона по вооружению», – добавил представитель Народной милиции ЛНР.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что военнослужащие Народной милиции ЛНР обнаружили на территории Республики тайник с большим количеством оружия и боеприпасов.