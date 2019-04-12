В ЛНР найден крупный тайник с оружием украинских диверсантов

12.04.2019, Луганск, Александр Гусар

Военнослужащие Народной милиции ЛНР обнаружили на территории Республики тайник с большим количеством оружия и боеприпасов.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«На этой неделе военнослужащие Народной милиции ЛНР обнаружили в лесополосе неподалеку от населенного пункта Веселая Гора замаскированный тайник с огнестрельным оружием и боеприпасами. По всем признакам обнаруженный тайник был подготовлен украинскими диверсантами для организации терактов на территории Республики», – заявил он.

При этом, по его словам, в ходе осмотра места происшествия военнослужащие Народной милиции обнаружили и изъяли: автомат АКС-74У, два автомата АК-74, пистолет «Глок-19», два пистолета ПМ, три выстрела к противотанковому гранатомету, более трех тысяч единиц патронов различного калибра, 300 граммов пластита.

«Изъятое оружие и боеприпасы Народная милиция передала правоохранителям, которые проверят версию об использовании тайника для организации проведения подрывной деятельности украинскими ДРГ на территории Республики», – сказал в заключение представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» также сообщал, что сотрудниками следственного отдела Генеральной прокуратуры ЛНР был обнаружен в лесополосе недалеко от села Обозное Славяносербского района тайник с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.