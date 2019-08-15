15.08.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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На Луганщине заметили бронетехнику ВСУ во дворе местных жителей

Украинские силовики разместили бронетехнику на территории частного домовладения в прифронтовом населенном пункте Попасная на Луганщине.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации ВСУ используют перемирие для перегруппировки сил и средств, оборудования фортификационных сооружений и минирования территории вблизи линии соприкосновения.

«Разведкой ЛНР отмечено прибытие двух БМП в район населённого пункта Золотое-4 и размещение МТ-ЛБ (многоцелевого тягача легко бронированного) на территории жилого домовладения в Попасной», – сообщил Иван Филипоненко.

Напомним, двумя днями ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинская армия перебросила к линии соприкосновения в Донбассе  запрещённую Минскими соглашениями военную технику и вооружение.

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