На Львовщину прибыли американские военные

16.09.2019, Киев, Владимир Гладков

В военном городке Центральный Львовской области на базе «Международного центра миротворчества и безопасности» Национальной академии сухопутных войск открылись международные военные учения «Rapid Trident-2019» (Быстрый трезубец – прим. ред.).

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Обучение уровня бригады является самым масштабным в Украине. Это показатель общих возможностей совместимости между армиями Украины, США, странами-членами и партнерами НАТО. В это непростое для нашей страны время ваша поддержка крайне важна для всех украинцев. Опыт наших иностранных коллег является чрезвычайно ценным для ВС Украины. В то же время, я надеюсь, что и наши партнеры из других стран смогут перенять опыт воинов украинской армии, полученный нами во время защиты своей родины на Востоке Украины», – заявил начальник управления подготовки оперативного командования «Запад» Сухопутных войск Украины полковник Александр Жакун.



Представитель Вооруженных сил США Тимоти Кливленд также отметил, что таким образом происходит переход Украины на использование военной доктрины западного типа.

Отмечается, что в этом году к учениям привлечено более 3500 человек из 14 стран мира. Кроме Украины и США, в учениях «Rapid Trident-2019» принимают участие военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании, однако крупнейшие иностранные контингенты прибыли от армий США и Канады – порядка 500 солдат.

Как сообщают в Минобороны Украины, для проведения обучения привлечены более шести сотен единиц автомобильной техники и боевых бронированных машин различного класса, а также четыре вертолета Ми-8 бригады армейской авиации, которые будут выполнять в рамках обучения широкий спектр задач: от медицинской эвакуации до высадки десанта. Также запланировано проведение боевых стрельб.

При этом большая часть украинских военных, принимающих участие в учениях, ранее воевали против жителей Донбасса в «ООС».

«Личный состав подразделений будет отрабатывать тактические элементы, направленные на выполнение задач по назначению, с учетом опыта противостояния гибридным формам вооруженной агрессии», – отметили в украинском военном ведомстве.

Напомним, днем ранее на Балканах стартовали спонсируемые НАТО военные учения «Албанские усилия-19».