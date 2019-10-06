На Майдане анонсировали вооруженное восстание

06.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский должен пойти на поводу украинских националистов и отказаться от выполнения формулы Штайнмайера, в противном случае нынешняя власть будет свергнута путем вооруженного восстания.

Об этом на Майдане в ходе митинга-вече «Остановим капитуляцию» заявил украинский праворадикал и экс-участник «АТО» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть понимает, что много людей, которые тут сегодня присутствуют, прошли через фронт, не боятся смерти, умеют обращаться с оружием, и если власть не услышит, то акции дальше будут более массовыми…

Я думаю, что это в результате выльется в восстание, власть вынуждена будет уйти, и на место власти капитуляции придет власть победы. Потому что мы понимаем, что иначе ничего не будет. Если власть мешает нам идти к победе, то эта власть должна уйти», – сказал националист.

Напомним, ранее Корчинский в прямом эфире призвал выходить на улицы и заставить Зеленского бояться украинских националистов больше, чем он боится Путина.