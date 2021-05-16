На майские праздники Крым побил все рекорды времен Украины

16.05.2021, Симферополь, Максим Карпенко

На майские праздники в Крыму отдохнуло рекордное количество туристов за весь постсоветский период. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По данным ведомства, с 29-го апреля по 10-е мая Крым посетили 520 тысяч человек – это на 72% больше, чем было в рекордный ранее 2019-й год.

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«Значительно вырос поток автотуристов: впервые через Крымский мост прибыло 75% от общего числа отдыхающих, посетивших регион в праздничные дни. Доля автотуристов в этом году на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Еще 20% гостей прибыли авиатранспортом, 4% – ж/д транспортом, менее 1% – через границу с Украиной», – говорится в сообщении.

В Минкурортов также отметили, что средняя загрузка крымских отелей в майские праздники составила более 70%. При этом, пятизвездочные отели были загружены на 95%, а более бюджетные базы размещения – на порядка 75%.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что крымские отели уже настолько заполнены туристами, что закрывают бронирование номеров на летний сезон.