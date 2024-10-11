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Не успели остыть следы бесстрашной одесситки, развернувшей у обезглавленного постамента Екатерины русский триколор, как некий гражданин сжег на том же месте украинские флаги.

Напомню, что с тех пор как нацисты снесли императрицу, влепив на ее место жовто-блакытный отрепок, и переименовали Екатерининскую площадь в Европейскую, некогда любимое одесситами место превратилось в геопатогенную зону.

Укры унавозили площадь «аллеей памяти героев», втыкая в землю украинские флажки с именами погибших ВСУшников, знамена «Азова» и прочих карательных батальонов. Но образование-то стихийное, напоминающие сектантское капище, не представляющее исторической ценности. Поэтому мэрия охрану с площади сняла, и понеслась!..

Так вчитаемся же в тончайшую поэзию пресс-службы одесской Нацполиции:

«Во время патрулирования города был замечен незнакомец, который поджигал сине-желтые флажки и выражал необъяснимые изречения у большого флага. Во время осмотра происшествия полицейские изъяли более 50 фрагментов флажков с термическими повреждениями. Злоумышленник был доставлен в территориальное подразделение полиции».







Поджигателем оказался 23-летний одессит. На вопрос, зачем он подпалил флаги, тот ответил:

«Я помолился так. Помолился. Все? За Украину в первую очередь, за державный герб».

Что ж, пока молитву услышали только «архангелы» в погонах. Кстати, о задержанном они уже традиционно рассказали следующее:

«Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за курение табачных изделий и распитие алкогольных напитков в запрещенных местах. А также нарушал комендантский час. Причастен к краже в обменном пункте».

Это, наверное, такая уже сотая характеристика от полицаев в отношении тех, кто сознательно или нет «паплюжит» Украину, чтобы сразу было понятно — курит, пьет, ворует — это русский.

Ну а грозит молодому человеку до восьми лет лишения свободы, ибо к статье «надругательство над государственными символами» приплюсовали «кражу, совершенную в условиях военного положения».

Естественно, пропагандистские паблики используют подобные случаи в контексте «вату жечь!».

«Наиболее вероятно, что он совершал эту акцию по заказу российских спецслужб, — пишет одесское издание Сulturemeter (угу, оно вещает якобы про культуру). — Сейчас в Одессе активизировалось враждебное подполье из пророссийских маргиналов, которые за вознаграждение делают разные диверсии и политические акции против Украины. А потом притворяются дурачками».

Ну и главный посыл «культурологов», собственно, и олицетворяющий нынешнюю повестку всех нацистских одесских СМИ (других нет):

«Почему за 2,5 года войны государство так и не приступило к мерам по выявлению потенциальных коллаборантов и сторонников «русского мира», которые в любой момент могут начать шпионскую или подрывную деятельность? В Одессе под подозрением все приходившие на Куликово поле в 2014 году».

Все, понимаете? Почти вся Одесса.