На месте, где одесситка развернула триколор, сожгли украинские флаги
Не успели остыть следы бесстрашной одесситки, развернувшей у обезглавленного постамента Екатерины русский триколор, как некий гражданин сжег на том же месте украинские флаги.
Напомню, что с тех пор как нацисты снесли императрицу, влепив на ее место жовто-блакытный отрепок, и переименовали Екатерининскую площадь в Европейскую, некогда любимое одесситами место превратилось в геопатогенную зону.
Укры унавозили площадь «аллеей памяти героев», втыкая в землю украинские флажки с именами погибших ВСУшников, знамена «Азова» и прочих карательных батальонов. Но образование-то стихийное, напоминающие сектантское капище, не представляющее исторической ценности. Поэтому мэрия охрану с площади сняла, и понеслась!..
Так вчитаемся же в тончайшую поэзию пресс-службы одесской Нацполиции:
«Во время патрулирования города был замечен незнакомец, который поджигал сине-желтые флажки и выражал необъяснимые изречения у большого флага. Во время осмотра происшествия полицейские изъяли более 50 фрагментов флажков с термическими повреждениями. Злоумышленник был доставлен в территориальное подразделение полиции».
Поджигателем оказался 23-летний одессит. На вопрос, зачем он подпалил флаги, тот ответил:
«Я помолился так. Помолился. Все? За Украину в первую очередь, за державный герб».
Что ж, пока молитву услышали только «архангелы» в погонах. Кстати, о задержанном они уже традиционно рассказали следующее:
«Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за курение табачных изделий и распитие алкогольных напитков в запрещенных местах. А также нарушал комендантский час. Причастен к краже в обменном пункте».
Это, наверное, такая уже сотая характеристика от полицаев в отношении тех, кто сознательно или нет «паплюжит» Украину, чтобы сразу было понятно — курит, пьет, ворует — это русский.
Ну а грозит молодому человеку до восьми лет лишения свободы, ибо к статье «надругательство над государственными символами» приплюсовали «кражу, совершенную в условиях военного положения».
Естественно, пропагандистские паблики используют подобные случаи в контексте «вату жечь!».
«Наиболее вероятно, что он совершал эту акцию по заказу российских спецслужб, — пишет одесское издание Сulturemeter (угу, оно вещает якобы про культуру). — Сейчас в Одессе активизировалось враждебное подполье из пророссийских маргиналов, которые за вознаграждение делают разные диверсии и политические акции против Украины. А потом притворяются дурачками».
Ну и главный посыл «культурологов», собственно, и олицетворяющий нынешнюю повестку всех нацистских одесских СМИ (других нет):
«Почему за 2,5 года войны государство так и не приступило к мерам по выявлению потенциальных коллаборантов и сторонников «русского мира», которые в любой момент могут начать шпионскую или подрывную деятельность? В Одессе под подозрением все приходившие на Куликово поле в 2014 году».
Все, понимаете? Почти вся Одесса.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.