На Мюнхенской конференции предложили Украине 12 шагов по прекращению войны

14.02.2020, Киев, Константин Серпилин

На Мюнхенской конференции по безопасности первое заявление было посвящено Украине. В ходе мероприятия были предложены 12 шагов, которые якобы помогут урегулировать конфликт в Донбассе.

Об этом сообщается на официальном сайте конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конфликт в Украине и вокруг нее – это трагедия для всех, кто пострадал от насилия. Эта горячая точка возникла вследствие катастрофического просчета и остается постоянной угрозой безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе», – говорится в документе.

В заявлении отмечается, что в 2020 году запланирована следующая встреча в Нормандском формате.

Также были предложены 12 практических шагов, которые якобы могут помочь в решении ряда проблем:

Восстановить Совместный центр по контролю и координации (СЦКК). Расширить темы переговоров нормандской четверки с учетом проблемы прекращения боев. Увеличить количество пунктов пропуска на Донбассе. Разыскать пропавших без вести. Разминировать оккупированную территорию Донбасса. Восстановить инфраструктуру с участием Евросоюза, западных компаний и Российской Федерации. Создать на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением. Поэтапно снять санкций против России по результатам выполнения Минских соглашений. Устранить радиационную опасность на Донбассе. Начать новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности. Определить и поддерживать области взаимодействия между ЕС и Россией. Запустить новый национальный диалог по проблемам идентичности.

Какой-либо обязывающей силы принятый документ не имеет и носит исключительно рекомендательный характер.

Отметим, что в столицу Баварии, помимо официальной украинской делегации, прибыло «своим ходом» множество киевских политиков. На борту самолета, вылетавшего в Мюнхен, были замечены Петр Порошенко и депутаты его фракции, председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус и другие представители партии «Слуга народа». Кроме того, на конференцию прибыл исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко. Об этом в своём Telegram-канале сообщил украинский политолог Тарас Березовец.

Инициативу Мюнхенской конференции прокомментировал на своей странице в Facebook экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«Из 12 пунктов по прекращению войны на Донбассе, что приняла сегодня Мюнхенская конференция, самым проблемным является последний – «Новый национальный диалог по проблемам идентичности».

Тоталитарная национально-культурная политика в Украине напрочь закрывает двери к возвращению в общий дом любых регионов, имеющих в этом вопросе право выбора. Главным условием общей идентичности может быть лишь понятие «украинец», как гражданство, при свободе культурного самоопределения», – написал Азаров.