«На нас повесят всех собак»: Коц против участия РФ в миротворческой операции в Казахстане

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частие в миротворческой операции по наведению порядка в Казахстане российских войск может негативно отразиться на отношении казахов к местным русским.

Об этом в своем блоге пишет специальный корреспондент Александр Коц, неоднократно работавший в горячих точках, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Коца, в борьбе с мятежниками должны быть задействованы войска других членов ОДКБ, а России нужно сосредоточиться на охране стратегических объектов.

«Мне очень хочется верить, что российские войска не будут участвовать в этой миротворческой операции. Потому что они сразу оттянут весь негатив с казахских военных, получат ярмо оккупанта, а это неминуемо скажется на русских, которые проживают в Казахстане. Человеку с автоматом не предъявишь, а вот соседу со славянским лицом – запросто. Есть Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия вон рвется в бой. У всех есть миротворческие подразделения, слаживание которых проходило на многочисленных совместных учениях. Вот пусть и проявят себя», – отмечает журналист.

Он убежден, что российским военнослужащим ничего доказывать не нужно, поскольку они не раз проявляли себя в реальных операциях.

«Если же все-таки какой-то контингент из России будет отправлен (а это априори подстава), он, конечно, не должен заниматься ни наведением порядка, ни зачистками, ни поимкой мародеров. Только оборона стратегических для России объектов – как военных, так и нефтегазовых, контроль транспортных артерий, действующих в интересах России, и охрана районов с проживанием русского населения. Ну и гуманитарка, как водится. Хотя даже при таком раскладе надо быть готовым к тому, что всех собак рано или поздно начнут вешать на Россию», – пишет Коц.

Как сообщал «ПолитНавигатор», подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии отправились в Казахстан для помощи в наведении порядка.