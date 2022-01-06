Российские ВДВ отправляются в Казахстан, не сумевший справится с вооруженными мародерами

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Подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии уже отправились в Казахстан для помощи в наведении порядка.

Об этом говорится в сообщении ОДКБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск.

«Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле. От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск», – заявил в ОДКБ

«В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач», – говорится в сообщении.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости помощи ОДКБ в подавлении погромов, которые он трактовал как террористическую атаку, осуществленную бандами, прошедшими подготовку за рубежом.