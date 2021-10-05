«На наших танках до Москвы не доехать». Украинский генерал не верит в ВСУ

05.10.2021 11:19 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украине далеко до самой сильной армии Европы и не стоит мечтать о парадах ВСУ на Красной площади до тех пор, пока на вооружении стоит техника, доставшаяся от Советского Союза.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший командующий внутренними войсками Украины, экс-глава Донецкой области генерал-полковник Александр Кихтенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Нам нужно еще много поработать для того, чтобы украинская армия стала самой сильной в Европе. Все предпосылки есть. А если говорить о достижениях – тот же парад, о котором очень много говорилось, вы же прекрасно видели, какая техника шла. Если говорить о современных наших разработках, то это только легкая бронированная техника и практически больше ничего. Все это техника старого поколения», – сказал генерал.

«Вот, в этом направлении нам нужно работать и развивать силы спецопераций, которые могли бы сегодня выполнять специфические задачи. К сожалению, в этом направлении работа серьезная не проводится. А заявлять о том, что мы уже готовы быть членами НАТО, что мы можем проехать на наших танках по Красной площади или Арбату – это неразумные заявления, которые я абсолютно не поддерживаю. Нужно делать дела, а не какие-то громкие заявления», – заявил Кихтенко.