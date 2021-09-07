«Не надо мериться с РФ танками». Главком ВСУ напугал Шуфрича

07.09.2021 17:35 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Со сменой руководства ВСУ потери среди личного состава украинских вооружённых формирований заметно увеличились.

Об этом на пленарном заседании заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он назвал провальными для Украины результаты визита в Киев немецкого канцлера Ангелы Меркель и «до сих пор неизвестными» последствия встречи президентов Зеленского и Байдена.

«Где тот путь к миру, о котором говорили? Пока я вижу, как новоназначенный руководитель Генштаба генерал Залужный в интервью с пани Яниной Соколовой так хотел ей понравиться, что пообещал проехать по Красной Площади и по Арбату, но аккуратно, чтобы там ничего не испортить. Не надо мериться длиною танков, а нужно быть ответственным», – сказал политик.

«С Хомчаком и Наевым у меня были абсолютно разные взгляды на то, как нужно действовать в сегодняшних условиях, но то, что они берегли жизни солдат – это факт. А сегодня мы видим, что с новым назначением руководителя штаба и командующего «ООС» количество погибших увеличивается, а мы должны заботиться о жизни каждого солдата. И заботиться о мире, что вы, кстати, и обещали», – заявил Шуфрич.

Несколько дней назад в эфире принадлежащего экс-президенту Украины и олигарху Петру Порошенко « 5 канала» Залужный, ответил утвердительно на вопрос зрительницы, поинтересовавшейся, не хочет ли он проехаться на танке по Красной площади в Москве.

Он также уточнил, что не отказался бы проехаться на танке и по Арбату, добавив:

«Но аккуратно, потому что это памятник».

Добавим также, что Шуфрич ошибся, назвав Залужного начальником Генштаба ВСУ. Эту должность занял Сергей Шаптала, против которого в России возбуждено уголовное дело за военные преступления в Донбассе. Залужный же получил должность главнокомандующего ВСУ.

Ранее Залужный заявил, что ВСУ следует готовиться к наступлению на неподконтрольные правительству территории.