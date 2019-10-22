На науку Украина тратит столько же, сколько средняя фармкомпания

22.10.2019, Киев, Игорь Петров

В государственном бюджете Украины на 2020 год на науку и инновации выделено примерно столько же средств, сколько выделено на содержание одной прокуратуры и сколько тратит на научные изыскания средняя европейская фармкомпания.

Об этом в эфире телеканала «Киевская Русь» заявил экономический эксперт Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бюджет построен полностью под погашение внешних и внутренних долгов. Все остальные статью бюджета формируются по остаточному принципу. Для сравнения: на науку и инновации заложено примерно 10 миллиардов гривен, в том числе на университетскую науку –примерно 800 миллионов гривен.

Что такое 10 миллиардов гривен? Это бюджет научных разработок средней европейской фармацевтической компании. Для сравнения: на прокуратуру закладывается 8 миллиардов гривен. То есть для этого государства затраты на прокуратуру примерно равны затратам на науку и инновации. С такими акцентами государственной политики в 21 веке мы далеко не уйдем», – сказал Кущ.