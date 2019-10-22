Польша и Украина синхронно героизируют нацистов и разрушают советские памятники

22.10.2019

Процесс разрушения памятников советским воинам на Украине и в соседней Польше сопровождается героизацией нацистских коллаборантов и обычных бандитов.

«Кто стреляет в прошлое из пистолета, в того будущее будет стрелять из пушки», — писал Расул Гамзатов. Но русская литература в нынешних Польше и Украине не в моде. Процесс массового демонтажа монументов времён социализма, который стартовал в обеих странах почти синхронно (на Украине — после госпереворота в 2014-м, в Польше — после победы партии «Право и Справедливость», ПиС, в 2015-м), уже давно вышел за рамки здравого смысла.

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Конечно, уровень законности в Польше ощутимо выше — демонтаж каждого памятника требует решения местных советов, абсолютное большинство монументов переносится на музейные площадки — однако давление со стороны «активистов» и центральных властей, как и в Украине, также является важной составляющей процесса.

К примеру, в минувшем году по решению администрации варшавского района Южная Прага был демонтирован один из самых известных в Польше памятников благодарности солдатам Красной Армии, установленный в столичном парке Скарышевском. При этом варшавский памятник стал одним из немногих своих собратьев, который сохранил мемориальную функцию — его переместили на кладбище советских воинов в столичном районе Жвирки и Вигуры.

Однако добровольность действий местных властей весьма условная: администрация района приняла решение о демонтаже после серии актов вандализма против памятника, которых было несколько десятков. Монумент обливали красной краской и фекалиями, изрисовывали свастиками, символами Варшавского восстания, писали на нём «Отомстим за Смоленск!» и «Сталин, Берия, Туск» (последняя фамилия принадлежит экс-премьеру Польши, политическому конкуренту лидера ПиС Ярослава Качиньского). Кроме того, даже если бы власти Варшавы воспротивились демонтажу памятника, то согласно польскому закону о декоммунизации, решение об этом смог бы принять воевода (губернатор) Мазовецкого региона.

Собственно, так случилось с установленным неподалёку памятнику генералу Зыгмунту Берлингу, польский генерал, который командовал 1-й польской армией в СССР и заместитель главнокомандующего Войска Польского. В конце мая 2019 года воевода Мазовецкий принял решение о демонтаже этого памятника в рамках закона «о декоммунизации», и перемещении его в Музей истории Польши, однако в ночь на 5 августа памятник был разрушен «активистами», которым даже не предъявили обвинения.

И хотя к советским воинским могилам нынешние польские власти относятся подчёркнуто корректно, снос памятников благодарности Красной Армии за освобождение Польши от нацистов уже практически завершён. Из памяти польского народа пытаются вычеркнуть тот факт, что за его свободу полегло более 600 тысяч советских воинов. Польский философ, профессор Бронислав Лаговский, характеризуя польскую историческую политику, говорит: «Под националистические лозунги родилась галлюцинация, будто в результате войны Польша оказалась «под второй оккупацией». Я напомню слова Уинстона Черчилля: «Если бы не чрезвычайные подвиги и жертвы России, Польша была бы приговорена немцами к полному истреблению».

В минувшем году польские власти под давлением вандалов уничтожили десятки памятников советским воинам-освободителям, среди них несколько знаковых. Так, в январе 2018-го снесли монумент Памяти тех, кто сражался за Щецин, железные элементы которого просто сдали на металлолом. При этом русскоязычные версии польских СМИ специально искажали название монумента, называя его «Памяти тех, кто завоевал Щецин» и выдавая освобождение города советскими войсками за его оккупацию.

А в марте 2018-го в Подкарпатском воеводстве снесли памятник генералу Войска Польского Каролю Сверчевскому, убитому боевиками УПА* в 1947 году. Кстати, именно смерть Сверчевского стала поводом для начала операции по депортации русинского (лемковского) населения с мест постоянного проживания в Карпатах на северные и западные земли Польши, так называемой Операция «Висла».

И хотя памятник освободителю Киева генералу Ватутину, также погибшему от рук бандитов из ОУН*, пока стоит рядом с Верховной Радой, несмотря на неоднократные акты вандализма, монумент советским воинам на Холме Славы во Львове в этом году окончательно демонтирован. Дополнительным издевательством над освободителями Львова от нацистов является предложение местных архитекторов построить на его месте… подземный паркинг.

Между процессами переформатирования исторической памяти народа в Польше и на Украине есть ещё одна важная параллель. Все уже привыкли, что после принятия законов о «декоммунизации» и «героизации ОУН-УПА» в населённых пунктах Украины как грибы стали расти памятники не только Бандере и Шухевичу, а также более мелким бандеровским и мельниковским деятелям, вплоть до рядовых полицаев, но и воинам дивизии СС «Галичина». Однако в Польше уже много лет чествуют память «проклятых солдат» — вооружённых подпольщиков, которые в 1944-56 годах боролись с коммунистическим режимом в ПНР, убив при этом немало мирного населения.

А в 2017-м Сейм Польши единогласно принял решение отпраздновать 75-ю годовщину создания «Национальных вооружённых сил», в том числе Свентокшиской бригады, военные которой в январе 1945-го получили статус добровольцев СС. В 2018-м премьер-министр Польши Матеуш Mоравецкий возложил венок и зажёг свечу на могилах военных Свентокшиской бригады в Мюнхене — несмотря на то, что в Польской Народной Республике солдаты и офицеры Свентокшиской бригады были заочно осуждены как военные преступники.