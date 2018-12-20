На NewsOne убеждают, что НАТО не пойдет в Азовское море

20.12.2018, Киев, Максим Карпенко

НАТО не будет отправлять свои корабли в Азовское море, потому что это “не в интересах Северо-Атлантического альянса”.

Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал сотрудничающий с украинской оппозицией политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, для ввода кораблей Альянса необходимо единогласное решение всех членов блока, но, он не верит, что это возможно.

«Все решения подобные принимаются в НАТО консенсусом, то есть, все представители НАТО, все государства НАТО должны принять решение подобное. Украина не является членом НАТО, чтобы НАТО становилось на защиту украинских интересов. Интересов НАТО на сегодняшний день в Азовском море нет. Потому я думаю, на сегодняшний день, если и идет речь о появлении НАТОвских кораблей, то это разве что отдельных кораблей отдельных стран-членов НАТО. Я не думаю, что НАТО в целом поддержит подобную авантюру», – уверяет Бондаренко.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские военные корабли и в дальнейшем будут пытаться идти через Керченский пролив, несмотря на действия россиян из Крыма.