На Николаевщине разгромили мемориал «небесной сотне» и «героям АТО»

09.12.2021  15:34 (Мск), Киев,
Игорь Шаповалов.  
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Дзен, Происшествия, Украина
Новости Украины

В центре Первомайска на Николаевщине неизвестные разбили мемориал «героям небесной сотни» и облили краской плиту с именами погибших боевиков так называемой «АТО».

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В центре Первомайска на Николаевщине неизвестные разбили мемориал «героям небесной сотни» и облили краской...

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Так, в полиции рассказали, что 8 декабря, около 7: 20 в райотдел поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города неизвестные «повредили и осквернили надписями» мемориал «героям небесной сотни» и боевикам «АТО».

Следователи возбудили уголовное дело, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины «Хулиганство» – это до пяти лет ограничения свободы.

«Вандалы разбили не только этот мемориал, но и поглумились над комплексом памяти погибшим воинам на Донбассе. Их фамилии залили красной краской и осквернили надписями», – прокомментировали в сюжете «ТСН» на телеканале олигарха Игоря Коломойского «1+1».

Там отметили, что мемориал и сквер создали в 2014 году за средства местных жителей. На залитых краской плитах отчеканено 18 фамилий погибших боевиков «АТО», уроженцев Николаевщины.



«Закрашенные были имена воинов АТО. Эти дети погибли, их имена мы увековечили в названиях наших улиц, кому-то это не понравилось», – сказала собеседница телеканала.

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