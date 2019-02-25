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25.02.2019, Одесса, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, НАТО, США, Украина
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На охрану корабля США в Одессе выставили автоматчиков

Сегодня утром в Одесский морской торговый порт вошёл и пришвартовался у 16-го причала Морвокзала эсминец «Donald Cook» ВМС США, на вооружении которого находятся крылатые ракеты «Томагавк».

«В связи с приходом корабля приняты крупные меры безопасности – часть территории морского вокзала перекрыта, периметр около судна патрулируют автоматчики», – сообщает издание «Одесса-медиа».

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По предварительной информации, эсминец пробудет в Одессе три дня – до 27 февраля включительно, пишет издание «Думская».

Как сообщал «ПолитНавигатор», «Donald Cook» вошел в Черное море 19 февраля.

Американцы уже провели учения с турецким фрегатом TCGFatih (F242). Ожидаются маневры и с ВМС Украины.

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