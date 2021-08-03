На Олимпиаде Россия убедительно демонстрирует своё благополучие – эксперт

03.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Спорт больших достижений, в том числе Олимпиада, – является продолжением политики, возможностью для государств продемонстрировать свою способность тренировать хороших спортсменов.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политический обозреватель Максим Юсин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Олимпиада – это продолжение политики, геополитики. Потому что добиваться успехов в международном спортивном движении могут только страны, где более-менее всё благополучно с экономикой, с состоянием общества, элит. Где элиты могут в нужный момент мобилизоваться, чтобы достичь нужных результатов – финансировать те или иные федерации, построить спортивные объекты, готовить спортсменов на промышленной основе. Потому что в странах, которые переживают кризис экономический, кризис в общественной жизни, могут появляться отдельные звёздочки. Но в промышленном масштабе брать медали, как это происходит у ведущих государств, не получается», – сказал он.

Максим Юсин подчеркнул, что Россия, несмотря на всё давление Запада, выходит на очень неплохие показатели, что не может обрадовать её «доброжелателей».

«Я всю жизнь болельщик. Я человек глазливый, поэтому не буду говорить, на какой показатель мы выйдем, но он будет неплохой. А значит, что бы ни говорили о том, что в России всё рушится, и многие наши «доброжелатели» ждут этого крушения, но в спорте это не ощущается. Несмотря даже на то жесточайшее давление, которое шло в последние годы, несмотря на допинговые скандалы», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинские спортсмены уезжают не только в РФ, США или Швейцарию, но даже в относительно небогатые страны.