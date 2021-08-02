«Это трагедия». В Киеве плачутся, что украинские спортсмены перебираются в Россию и Белоруссию

02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Сфера большого спорта на Украине настолько запущена, что спортсмены уезжают не только в РФ, США или Швейцарию, но даже в относительно небогатые страны.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятно, когда украинские спортсмены едут выступать за США, Швейцарию или даже Россию. Но когда они едут выступать за Азербайджан, за Белоруссию или другие малые страны, которые могут обеспечить спортсменов лучше, чем огромная и богатая страна Украина – это трагедия. Смотрите, сейчас власти необходимо финансировать в следующую Олимпиаду, которую проведёт следующая власть, это не совсем выгодно для нынешней власти, это отсутствие государственного подхода. Цикл Олимпиад приблизительно совпадает с политическим циклом на Украине», – сказал Бортник.

Напомним, ранее на Олимпиаде в Токио бронзовую медаль России в синхронных прыжках в воду принёс ранее вынужденный бежать из Украины уроженец Луганска Александр Бондарь

Кроме того, раньше в Киеве заявили, что разговоры о противодействии выдаче российских паспортов на Украине не имеют никакого смысла, потому что огромное число людей по всем украинским областям уже получили гражданство РФ .