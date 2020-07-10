На осень прогнозируют конец истории независимой Украины

10.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Всё идёт к тому, что в президентской гонке в США победу одержит демократ Джо Байден, после чего американцы вытрут ноги об Украину.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ещё раз обратить внимание на разговор Байдена с Порошенко, мне в этом плане очень нравится маска, которую дедушка с себя сбросил, этот рождественский Байден. Ведь он говорит, что не надо теракт не потому, что там жертвы будут, невинные люди – он же демократ, позитивный такой дед – нет, только потому, что ужасная Россия может этим воспользоваться в своих интересах. Поэтому не надо сейчас взрывать, ты взорви потом, когда будет более удобный момент, мы тебе скажем об этом», – заявил Малькевич.

«Второе, мы тут по поводу приговора говорим. Объективно Байден сейчас лидирует в президентской гонке, хотя нам, поклонникам творчества Трампа, грустно от этого, но как только он победит, Америка вытрет ноги об Украину с её правосудием и видимостью суверенитета. Потому что никакой Байден не позволит ничего сделать в отношении Порошенко, и на этом закончится история современной незалежной Украины со справедливыми призвывами привлечь его к ответственности за всё, что он наворотил, за эти все плёнки. Никто этого не даст», – заверил эксперт.

«А третье – выступлю в роли политического фантаста – мы много раз здесь обсуждали и плёнки эти, одни, другие, третьи, и книжку Болтона, который всё вывалил о закулисье мировых переговоров, до этого директор ФБР писал. Может быть, через несколько лет новое поколение лидеров научится наконец более искренне, откровенно, нормально общаться – без этого двойного дна «Россия – враг, потом Россия – друг», понимая, что всё сольют, всё вывалят. Может, хотя бы таким образом какое-то очищение произойдёт», – предположил Малькевич.