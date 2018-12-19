На переговорах в Минске Киев открыто подтвердил подготовку к наступлению в Донбассе

19.12.2018, Минск, Анастасия Самойлова

Представители Киева на переговорах в Минске отказались от предложения республик ввести Новогоднее перемирие в Донбассе с 22 декабря.

Об этом МИД ДНР сообщил у себя в телеграмм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, в МИДе сообщили, что на сегодняшнем, последнем в этом году заседании в Минске от представителей ДНР и ЛНР поступило предложение ввести перемирие в Донбассе с 22 декабря.

«Мы предложили Киеву ввести очередной режим прекращения огня в Донбассе с 22 декабря 2018 года, чтобы мирные граждане по обе стороны от линии соприкосновения смогли в тишине и спокойствии провести праздничные дни», – отметила полпред ДНР Наталья Никонорова.

После длительных двухсторонних консультаций, группа по вопросам безопасности приступила к совместной работе, несмотря на то, что Киев всячески саботировал работу группы.

«Однако на заседании представители Киева демонстративно покинули зал переговоров, тем самым подтвердив свою неготовность к согласованию перемирия», – отметили в дипведомстве.

Добавим, что сейчас Координатор от СММ ОБСЕ господин Апакан предпринимает все возможные меры для продолжения заседания.

Отметим, что такими действиями Киев фактически подтвердил свою подготовку к наступлению в Донбассе, которое планирует совершить в конце декабря, которую ещё вчера подтвердили и в СММ ОБСЕ.