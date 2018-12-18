Миссия ОБСЕ подтвердила, что ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе

18.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

Мониторинговая миссия ОБСЕ в период с 15 по 16 декабря зафиксировала крупное скопление военной техники украинской армии вне выделенных мест хранения вооружения и в нарушении линий отвода.

Об этом сообщает телеграмм-канал «Daily War» со ссылкой на отчёт СММ ОБСЕ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, ОБСЕ зафиксировала, что за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ВСУ расположили такую технику:

15 декабря:

1 зенитный ракетный комплекс (9К33 «Оса») возле н. п. Подгородное (73 км к северу от Донецка);

1 зенитный ракетный комплекс (9K33) вблизи н. п. Верхнекамянка (84 км к северо-западу от Луганска);

1 зенитный ракетный комплекс (9К33) около н. п. Спорное (96 км к северу от Донецка);

1 зенитный пушечно-ракетный комплекс (2K22 «Тунгуска») и 3 зенитных ракетных комплекса (9K35 «Стрела-10») на железнодорожной станции в н. п. Рубежное (84 км к северо-западу от Луганска);

1 зенитный пушечно-ракетный комплекс (2K22) неподалеку от н. п. Николаевка (77 км к западу от Луганска);

1 миномет (неустановленного типа) в н. п. Лисичанск (75 км к северо-западу от Луганска);

60 танков (Т-64) на железнодорожной станции в Константиновке.

16 декабря:

11 танков (Т-72) на железнодорожной станции в Константиновке.

Вооружение, размещенное с нарушением линий отвода:

16 декабря:

18 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм)

6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) на железнодорожной станции в н. п. Константиновка (60 км к северу от Донецка).

«Стоит отметить, что в более ранних отчетах СММ ОБСЕ данная техника не фигурирует. То есть, более 70 танков и пару десятков артиллерийских систем только-только прибыли в регион. Притом туда, где по данным ДНР, в конце декабря украинская армия намерена предпринять массовое наступление», – отмечает «Daily War».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что ВСУ перебрасывают свои подразделения в прифронтовой посёлок Светлодарск, из которого заставили уезжать местных жителей.