На «плёнках Деркача» Путин угрожал Порошенко – Джангиров

10.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Переговоры Петра Порошенко и Владимира Путина, обнародованные на «плёнках Деркача» – это не официозный разговор и не разговор лидеров воюющих стран, а скорее беседа двух понимающих друг друга людей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил украинский политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Привыкнув за много лет к манере разговора Путина, я не считаю сильно доброжелательным момент, когда радостный Пётр Порошенко рассказывает, что он справляется, что он выстроил некую вертикаль, что он устроил политическую стабилизацию – и очереди желающих на должность украинского президента не наблюдается, а Путин ему отвечает: «зря вы так думаете, Украина интересная и красивая страна», на дипломатическом языке – это завуалированная угроза.

Порошенко продолжает: «я горжусь тем, что у меня рейтинг доверия и поддержки не падает», а президент России отвечает: «Слава Богу, главное, чтобы люди доверяли, это ключевое», видна ирония», – заявил Джангиров.

«Конечно, окончание — это разговор не официозный. Порошенко, прощаясь: «Хорошо, Владимир Владимирович, жму руку, спасибо большое», а Путин отвечает: «Обнимаю, до свидания, давайте» – это не встреча соперников, врагов, лидеров противостоящих государств, нет – это встреча двух понимающих друг друга людей и, наверное, как говорят наши новые старшие браться – химия отношений», – добавил политолог.

Напомним, ранее в Киеве были опубликованы переговоры президента Украины Петра Порошенко с президентов Российской Федерации Владимиром Путиным.