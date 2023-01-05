На полигоне в Польше упражняются в стрельбе неонацисты со всего мира

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На частном полигоне площадью в 150 гектаров в Великопольском воеводстве регулярно учатся стрельбе польские неонацисты, а также их собратья с Украины и всего мира, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Популярный польский портал Onet.pl опубликовал обширное расследование о деятельности польских неонацистов.

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Кроме того, что они владеют сетью различных легальных фирм, их обвиняют в производстве и распространении наркотиков, как марихуаны и кокаина, так и синтетических – MDMA, амфетамина и мефедрона.

Один из самых интересных моментов расследования – информация о том, что польские неонацисты регулярно проходят курсы по обращению с оружием и стрельбе на полигоне, принадлежащем польской компании European Security Academy (ESA) в селе Влосьцеевки (Великопольское воеводство).

Как сказано на сайте ESA, на этом полигоне площадью в 150 гектаров есть несколько различных стрельбищ, тиров, а также специализированных объектов для обучения уличным боям и т.п.

Польские журналисты напомнили, что на этом полигоне в 2010 году обучались личные телохранители Муамара Каддафи, а в 2016-м – убийца словацкого репортёра Яна Куцяка и «активисты» украинской неонацистской группировки «Традиция и порядок» (ТиП).

В материале отмечено, что члены этой группировки на Украине регулярно нападали на представителей ЛГБТ-сообщества, цыган и правозащитников.

Правда, ни слова не сказано о том, что ныне «Традиция и порядок» сформировала отдельное подразделение в составе вооружённых формирований Украины, которое, в частности, готовит и белорусских боевиков.

В целом материал Onet.pl направлен против польских спецслужб, которые, по мнению его автора Яцека Гарлуковича, недостаточно борются с местными неонацистами. Однако «загадка» такого либерального отношения, скорее всего, кроется в том, что именно из этой среды черпают пополнение формирования польских наёмников на Украине, деятельность которых фактически поддерживают власти Польши.

В частности, в статье сказано, что ныне ESA предлагает различные курсы обучения (обращение с оружием, стрельба, ближний бой, в том числе с использованием автомобилей, борьба с террористами и т.п.) продолжительностью от 3 до 14 дней и стоимостью от 850 до 2800 евро.

Причём набор желающих идёт по всему миру – ESA сотрудничает с вербовщиками в 26 странах, кроме Европы также в Бразилии, Южной Корее, Уругвае, Мексике, Ливане, Чили и Суринаме.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Сейм Польши внесён законопроект, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, служащих в вооруженных формированиях Украины с 20 февраля 2014 года без соответствующего разрешения польских уполномоченных органов.