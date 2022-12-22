В Польше сделали первый шаг к легализации своих военных на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Сейм Польши внесён законопроект, освобождающий от уголовной ответственности польских граждан, служащих в вооруженных формированиях Украины с 20 февраля 2014 года без соответствующего разрешения польских уполномоченных органов.

Законопроект поддерживают как власть, так и оппозиция, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Депутаты от правящей польской партии «Право и Справедливость» (ПиС), а также оппозиционных «Гражданской платформы», «Левицы», Польской народной партии, «Польши – 2050» и других внесли в Сейм (нижнюю палату парламента) Польши законопроект о поправках в Уголовный кодекс Польши.

Поправки освобождают от уголовной ответственности поляков, поступивших на службу в вооруженные формирования Украины после 20 февраля 2014 года без разрешения польских уполномоченных органов (Минобороны и МВД). Кроме того, законопроект освобождает от ответственности за вербовку польских граждан и иностранцев, проживающих на территории Польши, на службу как в ВСУ, так и иные военные формирования Украины.

Хотя ныне оба деяния являются в Польше уголовно наказуемыми – за службу в иностранных вооружённых формированиях и за вербовку в них можно получить до 5 лет тюрьмы – однако на данный момент на территории Украины как в составе «Интернационального легиона территориально обороны», так и в ВСУ служат как минимум несколько тысяч поляков.

Аналитики отмечают, что законопроект даёт старт окончательной легализации польских наемников на Украине, число которых резко возросло после начала специальной военной операции России. При этом, по данным бывшего польского посла в России Влодзимежа Марчиняка, МВД Польши выдало польским гражданам 14 разрешений на службу в украинских вооружённых формированиях, а Минобороны Польши – всего два.

Примечательно, что законопроект поддержан депутатами «Права и Справедливости», хотя в апреле этого года правящая партия не поддержала аналогичное предложение, выдвинутое Сенатом Польши. При этом заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа называл тогда инициативу Сената избыточной:

«Мы, конечно, не будем наказывать людей, которые, движимые природным инстинктом защиты слабых, потянулись к оружию, это здоровый порыв сердца – мы считаем их героями», – обещал уже тогда чиновник.

Отмена уголовной ответственности для поляков за службу в вооружённых формированиях Украины и за вербовку в них преследует несколько целей.

Во-первых, она решит проблемы с законом тех действующих польских военных, которые ныне воюют на Украине – ведь формально они числятся либо в отпуске, либо «советниками» вне зоны боевых действий, или «инструкторами» в учебных центрах для украинских военных на территории Польши.

Во-вторых, Польша сможет создавать частные военные компании, которые начнут готовить независимые от НАТО армии, подчиняющиеся только властям в Варшаве.

А, в-третьих, получив, таким образом, в состав Войска Польского тысячи солдат и офицеров с опытом войны против российских сил, Польша сможет претендовать на повышение своей роли – как в рамках НАТО, так и в ЕС, с которым Варшава ныне находится в состоянии перманентного конфликта.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Польша к весне 2023 года готовится довести состав своей армии до полумиллиона человек – возможно, чтобы применить вооруженные силы в конфликте на Украине или в Белоруссии.