«На проданном ледоколе»: британцы зимой поведут украинцев на новую «керченскую провокацию»

08.10.2021 21:34 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Купленный недавно Украиной у британцев ледокол «James Clark Ross» – идеальное судно для провокаций в Керченском проливе.

Об этом в Telegram-канале «Кремлёвская прачка» пишет военкор Михаил Андроник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зимой лёд сковывает Азовское море и блокирует украинские порты. Но Украина – «страна богатая», поэтому у нее есть ледокол «James Clark Ross», который под этим предлогом направится к Керченскому проливу. Мне вот что интересно. Будет ли ледокол проходить официально или опять попытается прорваться под мостом по беспределу, игнорируя все запросы и предупреждения?» – задаётся вопросом военкор.

По его словам, если Киев решится на такой шаг, украинскому экипажу не позавидуешь.

«Ведь относительно безопасное «Дави его, бл@дь!» с таким судном уже не прокатит. Потребуются гораздо более серьезные меры. В пользу предположения такого развития событий говорит то, что британцы продали «James Clark Ross» Украине в два раза дешевле, чем он был выставлен на продажу. К чему бы такая щедрость? Думаю, все догадались. Ждем очередную провокацию под скрытым командованием британцев», – добавил Андроник.

При этом ранее на экспертном уровне отмечалось, что данное судно может быть использовано в целях разведки.

Отметим, 19 августа британское посольство сообщило, что Великобритания передала Украине исследовательский корабль для арктических экспедиций «James Clark Ross». Ледокол прослужил 30 лет Британской антарктической миссии. Украине он обошелся в пять миллионов долларов. Эта сумма была выделена Кабмином.