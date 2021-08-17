На проспектах Бандеры и Шухевича живут недобитые КГБисты – Дроздов не удовлетворён украинизацией Киева

Переименование киевских проспектов в имена гитлеровских коллаборантов ничего не дало – жители продолжают пользоваться российским контентом.

Об этом в эфире ровенского телеканала «ITV» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня Киев – это абсолютно отравленный город, в нём такая гнетущая, колющая атмосфера, которую я никогда не смогу воспринимать… Я увидел, как на Контрактовой площади толпа молодых киевлян, чёрт бы их побрал, чтобы им не знаю что поотбивали, пели под гитару русский шансон в полном запое, это всем нравилось, все пили глинтвейн, пиво», – рассказал Дроздов.

«Я знаю был случай, что во Львове тоже пели возле ратуши», – напомнил ведущий.

«О, ну так его там быстро «обули», тут это не то», – отмахнулся русофоб.

«Я когда нахожусь в Киеве, у меня возникает вопрос. Нахожусь ли я в столице Украины – это раз. И нахожусь ли я в столице страны, которая воюет с Россией? И мой ответ в двух случаях, к большому сожалению – нет. Я по Киеву вижу, что он сдал полностью все патриотические позиции», – констатировал Дроздов.