На проспектах Бандеры и Шухевича живут недобитые КГБисты – Дроздов не удовлетворён украинизацией Киева

На проспектах Бандеры и Шухевича живут недобитые КГБисты – Дроздов не удовлетворён украинизацией КиеваНовости Украины
Переименование киевских проспектов в имена гитлеровских коллаборантов ничего не дало – жители продолжают пользоваться российским контентом.
Об этом в эфире ровенского телеканала «ITV» заявил одиозный львовский журналист и патологический русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для меня Киев – это абсолютно отравленный город, в нём такая гнетущая, колющая атмосфера, которую я никогда не смогу воспринимать… Я увидел, как на Контрактовой площади толпа молодых киевлян, чёрт бы их побрал, чтобы им не знаю что поотбивали, пели под гитару русский шансон в полном запое, это всем нравилось, все пили глинтвейн, пиво», – рассказал Дроздов.
«Я знаю был случай, что во Львове тоже пели возле ратуши», – напомнил ведущий.
«О, ну так его там быстро «обули», тут это не то», – отмахнулся русофоб.
«Я когда нахожусь в Киеве, у меня возникает вопрос. Нахожусь ли я в столице Украины – это раз. И нахожусь ли я в столице страны, которая воюет с Россией? И мой ответ в двух случаях, к большому сожалению – нет. Я по Киеву вижу, что он сдал полностью все патриотические позиции», – констатировал Дроздов.
«А проехаться по проспекту Степана Бандеры или Романа Шухевича – это же уже показатель декоммунизации и героизации украинских героев», – возразил ведущий.
«Всё правильно, но на этих проспектах живут недобитые КГБисты, живут одноязычные упоротые ватники, которые, проживая на Степана Бандеры ,всё равно будут смотреть «Russia Today», ОРТ и так далее. Поэтому это не показатель», – ответил львовский пропагандист.
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