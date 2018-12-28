28.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Украина
Просмотров:

На пути украинских диверсантов появилась преграда

Российские пограничники закончили строительство инженерного заграждения на границе Украины с Крымом.

Сложный комплекс состоит из множества датчиков, систем видеонаблюдения, тепловизоров и иных систем слежения, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на НТВ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сообщается, что строительство заграждения началось в 2015 году. Системы расположены на Перекопском перешейке и имеют протяжение порядка 60 километров.

«Диверсионные группы уже не раз проникали на полуостров со стороны Украины. От агрессивности украинского соседа крымчане в итоге отгородились стеной. Но это не только стена — граница оборудована целым комплексом, позволяющим эффективно контролировать этот участок. Большинство «обвеса» секретно, рассказывать можно лишь о сейсмо- и вибродатчиках, камерах ночного видения и тепловизорах, остальное — военная тайна», – говорится в сообщении.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские диверсанты признались в подготовке терактов на территории Крыма.

Читайте также: Украинские диверсанты угрожают Крыму и Ростову.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,






Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть