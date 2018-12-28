На пути украинских диверсантов появилась преграда

28.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

Российские пограничники закончили строительство инженерного заграждения на границе Украины с Крымом.

Сложный комплекс состоит из множества датчиков, систем видеонаблюдения, тепловизоров и иных систем слежения, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на НТВ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Сообщается, что строительство заграждения началось в 2015 году. Системы расположены на Перекопском перешейке и имеют протяжение порядка 60 километров.

«Диверсионные группы уже не раз проникали на полуостров со стороны Украины. От агрессивности украинского соседа крымчане в итоге отгородились стеной. Но это не только стена — граница оборудована целым комплексом, позволяющим эффективно контролировать этот участок. Большинство «обвеса» секретно, рассказывать можно лишь о сейсмо- и вибродатчиках, камерах ночного видения и тепловизорах, остальное — военная тайна», – говорится в сообщении.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, украинские диверсанты признались в подготовке терактов на территории Крыма.

Читайте также: Украинские диверсанты угрожают Крыму и Ростову.