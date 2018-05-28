28.05.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Россия, Спецслужбы, Украина

Украинские диверсанты угрожают Крыму и Ростову


Риски проникновения украинских диверсантов в Крым и Ростовскую область все еще сохраняются.

Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель директора Федеральной службы безопасности России — руководитель погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

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“Со стороны праворадикальных сил предпринимаются попытки осуществления провокационных действий в отношении пересекающих границу российских граждан”, — уточнил собеседник агентства.

Он также отметил, что украинские пограничники нередко препятствуют проезду граждан РФ, демонстрируют грубость и некорректное поведение. Кроме того, под удар все чаще стали попадать суда, находящиеся в акватории Черного моря и следующие в порты Крыма.

“Несмотря на сложность обстановки, нам удается поддерживать правопорядок на российско-украинском участке границы. Реализуемые пограничными органами меры позволяют своевременно выявлять и пресекать значительное число нарушений режима государственной границы”, — подчеркнул Кулишов.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, недавно в Крыму по обвинению в экстремитстской деятельности был задержан Эрол Валиев, помощник экс-главы запрещенного в РФ меджлиса, депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева.

При этом Валиев является гражданином РФ и может быть причастен к еще одному теракту.

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