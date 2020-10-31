На радость небратьям: Вокруг Херсонеса разгорелись ожесточённые споры

01.11.2020, Москва, Ангелина Гудкова, Максим Карпенко

В Севастополе разразился скандал, связанный со строительством смотровой площадки на территории археологического заповедника «Херсонес Таврический». Противники-консерваторы уверяют, что новострой угрожает древним раскопкам. В ответ руководство заповедника обещает, что смотровая площадка не затрагивает культурного слоя и архитектурно-археологические объекты заповедника. Так или иначе, но подобные конфликты традиционно вызывают неприкрытую радость на Украине, где торопятся заявить о «русских варварах, разрушающих памятник из списка ЮНЕСКО».

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Скандал разразился после того, как снимки монтажа площадки опубликовал в своем блоге местный фотограф Юрий Югансон. «У меня такое впечатление, что Херсонес превращается из археологического, подчеркиваю, археологического музея-заповедника в какой-то цирк шапито. У меня в Фейсбуке, когда я выложил этот фоторепортаж, очень много людей, которые жили в Севастополе раньше, из разных городов, из разных стран, они просто плачут», – заявил он в эфире телеканала «Первый Севастопольский».

Его поддержал экс-сенатор Андрей Соболев. «Что меня отталкивает сегодня от Херсонеса – это та шоу-составляющая, которая стала главной в музейном деле. Абсолютно чужеродное. Понятия эклектика, дурновкусие этим ребятам неизвестны. Они так видят, но видят они это очень неправильно, извращенно. Лучшее – враг хорошего, есть такая поговорка, и всякие улучшали всегда несут собой разрушения», – говорит Соболев.

Бывший реставратор Анатолий Туманов утверждает, что происходящее грубо противоречит закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». На территории «Херсонеса Таврического», по его словам, нельзя проводить никакие работы, кроме направленных на его сохранение, нельзя менять его внешний облик и структуру.

В руководстве заповедника пришлось выступать с объяснениями (правда, с опозданием – уже после шума, поднятого в местной прессе).

Там уверяют, что проект смотровой площадки прошел все необходимые согласования и не испортит внешний вид музея. Площадка строится за счет средств волонтеров. К тому же, возводится не на античных раскопках, а на бывшей военной батарее начала XX века.

«Этот вал своеобразный, на котором мы стоим, насыпан в начале 20-го века, он не является хронологически одним по периоду с древним городищем, это более позднее сооружение, так называемая «батарея Канэ». Именно эта площадка была выбрана для устройства смотровой площадки, чтобы не повредить культурный слой собственно самого городища… Это такая благотворительная помощь музею-заповеднику. Финансирование работ и все сопровождение проводит фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история», – заявила замдиректора музея Татьяна Серапулкина.

Бывшая сотрудница «Херсонеса Таврического» Людмила Гриненко также поддержала идею строительства смотровой площадки. По ее мнению, так посетители музея смогут лучше разглядеть его панораму и древнюю застройку жилых кварталов городища. Хотя Гриненко и признает, что многие нововведения по благоустройству в Херсонесе вызывали справедливую критику.

«Конечно, все эти, прямо скажем, грубоватые избыточные конструкции, которыми перенасытили территорию херсонесского городища, сильно «тянут на себя одеяло», а потому многих раздражают, есть объекты, которых вообще не должно было появиться. У меня сложилось впечатление, что авторы концепции благоустройства не очень понимали, что именно благоустраивают, да и после вынужденно приспосабливали свой достаточно типовой садово-парковый подход к требованиям археологии. Это не могло не стать дисгармоничным.

Ну, в отличие от «всёпропальщиков», я не сильно горюю, так как вижу, что демонтаж всего этого «деревянного макинтоша» предполагается изначально лёгким, да и время, уверена, отсечёт лишнее, уйдёт эта балаганная эстетика…

Сама идея обозрения городища с возвышения – прекрасна, люди! Херсонес, так уж получилось, не поразит вас внушительными остатками, по большей части уцелело на нём – два-три ряда каменной кладки, но чем Херсонес ценен – не застроена его планировка. Вот его главная достопримечательность, что бы ни говорили об оборонительных стенах, базилике с колоннами и других памятниках, прежде всего, интересен Херсонес сохранностью древнего плана своего. А как это объяснить? Как показать во время экскурсии? Ведь Херсонес – это плато. Возвышенностей нет.

Да, вал старинной артбатареи не «птичий полёт», но всё же обзор оттуда хорош – видны прямые улицы, их пересечения, слова «гипподамова планировка» становятся яснее, да и вид на море оттуда – лучший, мне кажется, в мире Стратегический, скажу я вам, вид. Не зря военные решили тут укрепления строить. Что там под валом? Уцелели ли остатки античного Херсонеса? Надеюсь, да, и дело будущих археологов когда-то расследовать и этот участок. Вполне возможно, что методы уже будут бесконтактными и даже вал сносить не придётся», – пишет Гриненко в своем блоге.

«Херсонес Таврический» был включен в список ЮНЕСКО в июне 2013 года. Заповедник находится в центре Севастополя и представляет собой развалины древнегреческого полиса, на месте которого позднее существовала византийская колония (V век до н. э. – XIV век н. э.). Регулярные раскопки городища начались в 1827 году. Президент РФ Владимир Путин назвал Херсонес «русской Меккой», поскольку по легенде именно здесь крестился князь Владимир.