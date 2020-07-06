На референдум в Белоруссии хотят вынести незаконность Беловежских соглашений

06.07.2020, Москва, Елена Острякова

Инициированный общественниками в Минске референдум о создании реального Союзного государства России и Белоруссии будет включать пункт о признании незаконными Беловежских соглашений 1991 года о ликвидации СССР.

Об этом на youtubе-канале БелРусИнфо заявил белорусский общественный деятель Андрей Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Общественник предполагает, что «за» на референдуме выскажется более 90% участников.

«100% не будет, потому что у нас есть определенный процент людей, которые тяготеют к Польше или пытаются себя представить литовцами», – пояснил Иванов.

Инициативная группа по референдуму начнет работать со следующей недели, а еще через две недели начнется сбор подписей. Организаторы рассчитывают, что их будут «десятки тысяч».

Правда, чтобы провести референдум в Белоруссии согласно законодательству необходимо собрать 450 тыс. подписей. Но даже после этого окончательное решение принимает президент.

Иванов сообщил, каким образом инициаторы референдума планируют добиться благосклонности официального Минска – голосование по Союзному государству могло бы стать частью плебисцита по изменениям в Конституцию Белоруссии, о необходимости которых ранее заявлял Александр Лукашенко.

Таким образом, голосуя «в пакете», население на референдуме продемонстрирует поддержку Лукашенко, пояснил свою задумку Иванов.

«Это и есть электоральная поддержка президента Лукашенко. Выражать помощь государственности и президенту надо фактически. В разработанном нами бланке будут те поправки в действующую Конституцию, которые необходимы для укрепления национальной безопасности, расширения кадровой базы, повышения управляемости. Мы планируем внести отдельным пунктом юридическое создание Союзного государства. Это значит, что будет принятие конституционного акта, от которого будут далее вырабатываться все законы», – сказал Иванов.

«Только когда правители подхватывают волю народа и реализуют ее, они имеют масштабнейшую электоральную поддержку. Мы сегодня этого не наблюдаем… Над психикой белорусов давлеет груз неопределенности, когда мы каждый день от государственной власти слышим, что у нас взаимопонимание с США, преференции по визам с ЕС. При этом нам постоянно напоминают, что нас давят с Востока. Это больно ранит людей», – добавил общественник.