«На реквизированные Западом активы РФ можно не рассчитывать – разворуют» – киевский политолог

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После «перемоги» европейская часть России должна оказаться в зоне контроля Украины, кроме двух столиц и Кавказа, поскольку кто-то же должен зарабатывать деньги на репарации Киеву.

Об этом в ходе пресс-коференции заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я называю «украинское чудо» – то, что в первые десять дней (после 24.02.2022-го года – ред.) оказалось, что украинская армия, украинский народ и украинский президент думают одинаково и готовы были сопротивляться. Этот треугольник силы – источник нашего сопротивления. Я надеюсь, с появлением четвёртого угла – с появлением военно-политической помощи Запада, мы добьёмся победы. Победа очень простая – восстановление территориальных границ Украины, суд над военными преступниками, репарации России, введение зоны контроля Украины над европейской частью России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Кавказа с целью того, чтобы эти репарации появились. Потому что уже сейчас возникает вопрос – война ещё не закончилась, она в середине, а мы узнаём, что из 300 миллиардов долларов, которые Запад реквизировал или арестовал у России, 200 миллиардов пропали. Так что немного в стране и в мире, кроме нас с вами, думают, как восстанавливать потом Украину, каким образом, и какой ценой», – болтал политолог.

По его словам, ракетные удары РФ по энергосистеме Украины, прежде всего, наносятся с целью разбить вышеуказанный «треугольник».

«Повторяю, этот треугольник силы – для чего идёт такой обстрел? Для того, чтобы создать конфликт между армией и населением, а главное, между властью, которая якобы ничего не может сделать с теплом, светом – и населением. Ничего не получится», – уверяет Небоженко.