На родине Зеленского осквернили памятный знак жертвам Холокоста

19.01.2020, Киев, Михаил Рябов

В Кривом Роге – на родине нынешнего украинского президента Владимира Зеленского – осквернили мемориальный знак в память о 15 тысячах уничтоженных во время Холокоста местных евреях.

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Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По данным общественника, видеокамеры зафиксировали вандала, который закрасил памятную надпись, указывающую, в честь кого установлен мемориал.

Криворожский телеканал «Первый городской» сообщает, что в Сети появилось видео, на котором камеры видеонаблюдения запечатлели вандала, разрисовавшего памятник жертвам Холокоста. Этот же молодой человек в тот же день оставил оскорбительную надпись в адрес российского президента на заборе школы, расположенной неподалеку.

Об инциденте также в своем блоге сообщил посол и Израиля на Украине Джоэль Лион, подчеркнув, что памятник был осквернен накануне дня жертв Холокоста.

Мемориал уже отмыли от краски и привели в порядок. Полиция возбудила уголовное дело по статье умышленное уничтожение чужого имущества.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский может не поехать в Израиль, куда его пригласили для участия в намеченном на 23 января мероприятии, посвященного памяти убитых гитлеровцами евреев.

Издание напоминает, что экс-глава информационного отдела «Правого сектора» и депутат Рады прошлого созыва Борислав Береза сообщил, что Зеленский выдвинул Израилю условие: он будет участвовать в организуемом Яд-Вашем Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, только если ему предоставят право там выступить. По словам Березы, Израиль ответил отказом, а потому Зеленский оказался «на распутье».

Как сообщал «ПолитНавигатор», послы Израиля и Польши в Киеве опубликовали совместное заявление, в котором подвергли жесткой критике проводимую на Украине политику героизации нацистов.