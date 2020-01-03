«Преподать урок и выгнать в Москву»: Наци угрожают послам Израиля и Польши

03.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина вляпалась в очередной международный скандал из-за героизации пособников гитлеровцев.

Так, в опубликованном на сайте посольства Польши совместном заявлении послов Польши и Израиля в Киеве, Бартоша Цихоцкого и Джоэля Лиона, подвергнута жесткой критике политика героизации нацистов.

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«С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить.

Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году в память нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинского расы. Кроме того, 1 января Киевская городская государственная администрация на своем здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры.

Помня о наших невинных братьях и сестрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, Послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и процессе примирения наших народов.

В настоящее время наши правительства делают все возможное, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на евреев, которые происходят в разных странах, а также чтобы предотвратить попытки искажения истории Второй мировой войны.

Поэтому мы также ожидаем, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация присоединятся к диалогу с целью поиска правды. Со своей стороны, мы готовы содействовать в лучшем сотрудничестве с учреждениями в Израиле и Польше, в том числе с Яд Вашем и Институтом национальной памяти», – говорится в совместно заявлении послов.

Реакция Польши и Израиля на героизацию пособников гитлеровской Германии вызвала негодование украинских националистов.

Глава ОУН и первый замглавы Госкомтелерадио Украины Богдан Червак охарактеризовал заявление послов как вмешательство во внутренние дела Украины и «откровенное хамство, которое недопустимо в отношениях цивилизованных стран».

«Подобное себе позволяет только одна страна – РФ. И если бы не Вооруженные силы Украины, то историю Второй мировой войны, по крайней мере в Польше, уже бы изучали по московским учебникам», – утверждает националист.

Он убежден, что такие требования унижают Украину.

«Не вижу смысла терпеть откровенное хамство и пренебрежение. Выгнать из Украины, пусть едут послами в Москву. Потому что спокойной жизни в Украине им не будет. Если их еще будет терпеть власть, то украинские националисты найдут время и возможность провести с ними беседу на тему о роли и месте ОУН и УПА во взаимоотношениях с Польшей и Израилем. Беседа будет поучительной», – пригрозил Червак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 1 января в Киеве провели шествие в честь Бандеры и призвали уничтожить Москву.