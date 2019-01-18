На российских ток-шоу убеждают, что Украина смирилась с Порошенко

18.01.2019, Москва, Александр Гусар

Развёрнутый на Украине колоссальный соцэксперимент по созданию новой нации начал давать свои уродливые всходы.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут сказали: «То, что говорит Порошенко, это смешно». Мне после двух уголовных дел смеяться не хочется. Второе, «томос – это обман». А какое это имеет значение? […] Дело в том, что томос был нужен именно тем людям, про которых говорили о том, что создаётся новая политическая нация. Здесь важно слово «новая», это правда. На самом деле в Украине развёрнут колоссальный социальный эксперимент, цель которого создание новой нации. Мне только жаль, что они воруют наше имя, они себя называют украинцами. Это антирусские, это что-то против, satan по-гречески, что-то с «той» стороны. Другое имя нужно искать этой общности», – заявил Волга.

По его словам, пять лет назад люди поверили Петру Порошенко, который пообещал остановить войну за две недели и решить накопившиеся проблемы.

«Прошло пять лет, люди совершенно сжились с этой ситуацией. Война в Украине уже никого не пугает, произошло какое-то абсорбирование. То есть на войну идут те, кто, в принципе, хочет воевать. Теми, кто воевать не хочет, уже рождены разные механизмы – можно справочку купить, можно гастарбайтером уехать, способ найти можно. И общество уже каким-то образом стабилизировалось.

Я бы не иронизировал, там действительно идёт очень мощная консолидация выравнивания экономической ситуации. Это не выравнивание до уровня, о котором говорили пять лет назад, но: в общем зачёте мы понесли потери 22-24 процента от экономического потенциала, но появилась новая отрасль экономики. Доходы от гастарбайтеров за этот год побили более 10 миллиардов долларов в украинскую экономику, а это превышает доходы от сегодняшней украинской металлургии», – добавил он.

«Идёт совершенно спланированная, чётко подготовленная, научно обоснованная, поддержанная очень сильными финансами и огромным интеллектом работа по созданию чего-то, что нам ещё неизвестно. Когда Порошенко говорит о «Джавелинах», здесь мне тоже совсем не смешно.

Я, слава Богу, там могу видеть и слушать, что происходит. Я живу, рядом два районных центра – Украинка и Обухов недалеко от Киева. Я хожу в магазин, разговариваю с людьми в самых простых ситуациях. На протяжении последнего месяца я всё больше слышу, что люди говорят: «Да нехай цэ будэ Порошенко». Это в отношении рейтингов, я не знаю, каким верить, но я это слышу всё больше в транспорте и магазинах», – утверждает Волга.