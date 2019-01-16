Порошенко понес «научно подготовленную пургу»

16.01.2019, Киев

Во вранье президента Украины Петра Порошенко якобы верят около 60 процентов граждан страны.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В студии показали фрагмент выступления Порошенко, который рассказывал о «психологическом результате» предоставления американских ПТРК «Джавелин» Украине.

«Как только российские танкисты услышали, что на этом участке фронта могут быть украинские военные, вооружённые «Джавелинами», они отказались выезжать и обстреливать. Сейчас нет никаких танковых обстрелов. Это эффект только от одного типа оружия», – заявил Порошенко.

Примечательно то, что, по условиям передачи этого оружия Украине, ВСУ не вообще имеют права использовать «Джавелины» на Донбассе, не говоря уже о том, что согласно договорённостям тяжёлое вооружение от линии фронта отведено.

«Я думаю, что процентов 60 уже это воспринимают как совершенную истину», – отметил Волга.

«Когда я говорю о шестидесяти процентах – это очень серьёзно. Мало того, слова Порошенко о «Джавелинах» – это очень хорошо научно подготовленная «пурга». Это «пурга», которая является одним из элементов системы формирования новых людей, которые и должны будут воевать. Сейчас не надо, чтобы все 60 процентов взяли в руки оружие. А ну-ка один миллион! Один миллион тех людей, которые будут совершенно убеждёнными, а таких уже более, нежели миллион, которые будут всё-таки вооружены современным вооружением и зациклены на космические войска НАТО», – добавил экс-нардеп.

В то же время, как сообщал “ПолитНавигатор”, в Минобороны Украины опровергли басни Порошенко об очередях в военкоматы.